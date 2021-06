Club Scherma Rapallo, due medaglie d’oro tra gli Under 14 a Torino

Rapallo. Ancora di scena gli Under 14 nello scorso fine settimana a Torino, con la seconda prova interregionale del Gran Premio Giovanissimi di fioretto tra Liguria e Piemonte, valida per la qualificazione ai campionati italiani di Riccione, programmati per il prossimo mese di ottobre.

I giovani atleti liguri tornano a casa con due vittorie per un totale di cinque podi in sei gare, quattro conquistati dal Club Scherma Rapallo e uno da Chiavari Scherma.

I due ori sono andati a Marta Di Toro (Club Scherma Rapallo) nella categoria Bambine e a Lucrezia Canessa (Club Scherma Rapallo) nella categoria Allieve.

La medaglia d’argento è stata conquistata da Amerigo Cantalupo (Club Scherma Rapallo) nella categoria Maschietti, mentre le due medaglie di bronzo sono andate ad Anna Callegari (Chiavari Scherma) nella categoria Giovanissime e a Emanuele Polenghi (Club Scherma Rapallo) nella categoria Allievi.

Da segnalare anche i buoni piazzamenti di Cecilia Pendola (Club Scherma Rapallo), sesta nel fioretto femminile Allieve, di Francesco De Marco (Circolo Scherma Savona), quinto nel fioretto maschile Maschietti, di Lorenzo Satta (Circolo Scherma Savona) e di Lorenzo Alessandri (Club Scherma Rapallo), rispettivamente quinto e ottavo nel fioretto maschile Giovanissimi.

Ancora per quanto riguarda il Club Scherma Rapallo, buone prestazioni di Andrea Gallina (nono classificato), Jacopo Quartero (11º classificato) e Alessandro Reghitto (dodicesimo classificato).