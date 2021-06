Cicagna. Un ciclista di 88 anni, mentre superava un’automobile parcheggiata a bordo strada, è caduto scontrando contro la portiera, aperta dall’autista per scendere.

È successo questa mattina, intorno alle 8.30, in via Valente. Sul posto è intervenuta immediatamente la croce rossa di Cicagna, in codice rosso.

L’88enne ha riportato solo alcune escoriazioni superficiali, tuttavia è stato portato all’ospedale di Lavagna per accertamenti.