Ciao scuola, con Moby e Tirrenia sconti fino al 100% per studenti e famiglie

Genova. Tutta l’Italia si avvia verso la fine delle restrizioni, la vita ricomincia e anche la scuola è finita. E Moby e Tirrenia, fanno un loro “regalo” per la festa di fine scuola per tutti gli studenti: i bimbi dai 4 agli 11 anni hanno sempre lo sconto del 50% e quelli sotto i 4 non pagano la tariffa di passaggio ponte.

Ma non è finita: chi prenota e viaggia con le due compagnie del gruppo Onorato Armatori da oggi al 23 giugno per Sardegna, Sicilia, Corsica e Elba avrà anche uno sconto del 100% sulla tariffa di passaggio ponte (al netto di tasse, diritti e competenze) per ogni adulto o bambino pagante che viaggia insieme a lui.

Dalla sicurezza per chi viaggia alla qualità dei servizi di bordo, dalla frequenza e capillarità delle linee, ulteriormente aumentate a partire da queste settimane, alla flessibilità degli orari, con partenze diurne e notturne, Moby e Tirrenia sono pronte per il servizio estivo.

“E anche questa promozione è cumulabile con la possibilità di cambiare il biglietto per tutte le volte che si desidera o addirittura di “sospenderlo” e utilizzarlo tranquillamente fino al 31 dicembre 2022, nel momento che si preferisce, per chi prenota entro il 31 luglio 2021 per le destinazioni in Sardegna, Sicilia e Corsica di Moby e Tirrenia”, dice una nota del gruppo.