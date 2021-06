Chiede a due passeggeri sul bus di mettersi la mascherina: aggredita donna incinta

Genova. Ha chiesto ripetutamente a una coppia che era con lei sul bus di indossare la mascherina, come fra l’altro la legge prevede, ma in tutta risposta è insultata e colpita anche sulla pancia.

Vittima una donna straniera in stato di gravidanza. E’ successo ieri mattina poco dopo le 11 in via Borzoli a bordo del bus della linea 53.

Quando sono arrivati i poliziotti, tuttavia i due erano già scesi dal mezzo. Sul posto anche il 118. La donna ha ricevuto le prime cure sul posto ma poi ha rifiutato le cure in pronto soccorso. Indagini in corso.