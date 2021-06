Chiazza d’olio sulla rotatoria di San Benigno, pericolo per i mezzi a due ruote

Genova. Situazione di pericolo questa mattina intorno alle 11 nella zona di San Benigno a Genova. Una chiazza d’olio si è sparsa in particolare sulla rotatoria tra via Cantore, via di Francia e via Milano mettendo in pericolo decine di scooter.

Sul posto, dopo le segnalazioni, sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno subito contattato gli operai di Aster per effettuare la bonifica.

Al momento la rotatoria non è chiusa al traffico ma si raccomanda la massima attenzione. Ai vigili non risultano incidenti, ma alcuni lettori ci hanno segnalato che diverse persone sono cadute col proprio mezzo a due ruote.

Non è noto da quale veicolo provenisse la perdita d’olio.