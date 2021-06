Chiara Ferragni e Fedez sono a Portofino, weekend mozzafiato nell’hotel a cinque stelle

Portofino. Nuova tappa in Liguria per Chiara Ferragni e Fedez, la coppia di influencer più seguita d’Italia che spesso bazzica nella nostra regione dalla vicina Milano.

I due hanno deciso di concedersi una minivacanza a Portofino per il weekend soggiornando al Belmond Hotel Splendido, un albergo a cinque stelle da cui è possibile godersi un meraviglioso panorama su una delle baie più famose del mondo.

“Welcome to paradise for the weekend”, si legge nella story che ritrae Fedez mentre concede un’intervista a distanza davanti al suo smartphone.