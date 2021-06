Certosa, aggredito davanti a un bar e colpito alla testa: due uomini in fuga

Genova. Aggressione questo pomeriggio in via Rasori a Certosa. Secondo le prime informazioni in due, per motivi ancora da accertare, avrebbero ferito un uomo di nazionalità albanese all’esterno di un bar.

L’uomo, ferito alla testa, forse con un cacciavite, si sarebbe rifugiato in un bar e poi nella sede Aci di via Jori dove sono arrivati i soccorsi e la polizia.

Gli aggressori sono fuggiti subito dopo a bordo di un’auto. Indagini in corso.

L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.