Celivo, approvato il bilancio 2020: “È stato un anno di profondo cambiamento”

Genova. L’Assemblea dei Soci del Celivo ha approvato il Bilancio Sociale 2020. Si tratta della diciannovesima edizione consecutiva, ma anche della prima edizione che descrive un anno completamente fuori dagli schemi, caratterizzato da una pandemia “esplosa improvvisamente in modo inaspettato, che ha causato grandi difficoltà per la popolazione e per gli enti del terzo settore” afferma Luca Cosso, presidente del Celivo, nelle prime righe di introduzione del documento ufficiale.

“Dai primi di marzo del 2020 l’emergenza sanitaria ci ha costretto in tempi rapidissimi a ripensare modalità e approcci, sia relativamente al funzionamento del Celivo, sia relativamente al sostegno offerto all’utenza. Ad aprile abbiamo sottoposto agli Ets un questionario di monitoraggio sull’emergenza elaborato da CSvnet, per comprendere le difficoltà e i bisogni e abbiamo riformulato servizi e proposte di conseguenza”.

Il bilancio sociale 2020 è dunque la sintesi di un anno di profondo cambiamento dei modelli di lavoro e organizzativi, di adozione di tecnologie più moderne, di trasformazione digitale; un anno in cui la formazione e la comunicazione a tutti i livelli –ODV/ETS, volontari attivi e aspiranti, cittadini, giovani – hanno trovato spazio, realizzate in modo da essere fruibili a distanza.

“È stato un anno di resilienza per il Celivo, abbiamo imparato a reagire giorno dopo giorno ai limiti della pandemia attraverso cambiamenti positivi di metodologia e riprogettazione della proposta. – afferma Simona Tartarini, direttrice – Pur essendo a uno stadio avanzato di digitalizzazione, abbiamo operato una ulteriore implementazione degli strumenti informatici per adeguarci all’emergenza e continuare a garantire anche da remoto l’erogazione dei servizi all’utenza. Abbiamo riprogettato i modelli e attivato moltissimi corsi finalizzati a fornire nuovi strumenti e competenze agli ETS per affrontare il periodo dell’emergenza e supportarli nella trasformazione digitale”.

I NUMERI

I numeri del Bilancio Sociale riflettono quanto affermato: nonostante la gravità della situazione, le attività gratuite a favore del volontariato sul territorio hanno raggiunto risultati oltre le previsioni. Riportiamo solo alcuni numeri:

2.908 consulenze alle associazioni

60 corsi realizzati per un totale di 1.274 volontari formati

· 521 annunci di ricerca volontari pubblicati su newsletter e social

· 368 colloqui di orientamento al volontariato

40 incontri nelle scuole svolti in remoto con 1.005 studenti

64 newsletter settimanali informative

623 notizie sul volontariato pubblicate

55 nuovi video su YouTube

56 offerte di beni da parte di privati prese in carico da Celivo

4.862 Beni donati agli ETS

IL TERRITORIO

Il territorio di riferimento del Celivo è la Città Metropolitana di Genova, popolata da circa 835.000 abitanti. È composta da 67 comuni di cui solo 5 (Arenzano, Rapallo, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante) con numero di abitanti superiore a 10.000, oltre al capoluogo (con 586.655 abitanti, pari al 68,7% del totale). Nel territorio sono presenti 566 ODV (Organizzazioni di Volontariato) e 566 APS (Associazioni di Promozione Sociale), oltre a diverse migliaia di altri enti non profit.

I NUOVI VOLONTARI

Nonostante la pandemia, l’attività promozionale del Celivo, attraverso la campagna “Mettiti in gioco: diventa Volontario”, ha generato 368 nuovi colloqui online individuali con cittadini aspiranti volontari, che Celivo ha orientato verso le associazioni del territorio. Un risultato non scontato in un’annualità così difficile.

Eccone le caratteristiche:

64% donne, 36% uomini;

12% licenzia media; 48% diplomati, 34% laureati, 6% post-laurea;

19-29 anni 39%, 30-54 anni 36%, 55-64 anni 19%, oltre i 65 anni 6%;

in cerca di occupazione 23%, studenti 26%, occupati 29%, pensionati 10%, casalinghe 7%, altro 5%.