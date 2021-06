Cede una banchina in porto al terminal Spinelli, i sindacati: “Denunce inascoltate da tempo”

Genova. “Quanto accaduto presso il terminal Spinelli questa mattina è sintomo che quanto denunciamo da tempo corrisponde a verità. Siamo stanchi di appelli e denunce inascoltati”.

È quanto scrivono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti dopo il cedimento di una banchina avvenuto stamattina presso il terminal Spinelli. Il suolo è sprofondato per alcuni centimetri sotto il peso di una gru. L’incidente non ha provocato feriti.

Una situazione che, secondo Enrico Ascheri e Marco Pietrasanta (Filt Cgil), Francesco Bottiglieri e Stefano Grasso (Fit Cisl), Duilio Falvo e Gianluca Bugatto (Uiltrasporti), è stata segnalata “sia dalle segreterie che dagli Rsa aziendali e dagli Rls di sito”, con appelli “valutati con estrema superficialità dall’Autorità di sistema portuale e dagli organi preposti alla salute e sicurezza, proprio come le segnalazioni relative al terminal Gmt e a Ponte dei Mille, sempre per cedimento di banchine, oppure al terminal Messina dove sono presenti buche grosse come voragini. Ogni terminal conta gravi problematiche con le banchine, infatti solo per un caso fortuito oggi non ci sono stati feriti o danni più gravi”

“L’autorità di sistema non può essere indifferente a quanto è successo oggi: per il futuro dovrà tener maggiormente presente le nostre istanze sulla sicurezza, a partire dall’ importanza del ruolo degli Rls e degli Rls di sito da noi più volte dichiarata. Siamo pronti ad intraprendere tutte le iniziative utili a tutela della salute ed della sicurezza dei lavoratori del porto”, concludono i sindacalisti.