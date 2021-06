Genova. I carabinieri di Castelletto, a conclusione di una prima serie di accertamenti, hanno denunciato un genovese 23enne per imbrattamento.

Il ragazzo, pregiudicato avrebbe fatto scritte insieme ad altri ragazzi in via di identificazione, sulla pensilina della fermata dei bus dell’Amt. di via Chiodo.

Indagini in corso per identificare i coetanei.