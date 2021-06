Castelletto, ladri in azione in pieno giorno: appartamento svaligiato in corso Firenze

Genova. Si moltiplicano in queste settimane, parallelamente all’arrivo dell’estate, i furti in appartamento in tutti i quartieri della città. E i ladri colpiscono non sono nei week end quando i proprietari magari si spostano per il fine settimana, ma anche in settimana e in pieno giorno.

E’ successo ieri in un’abitazione di corso Firenze a Castelletto. I ladri o il ladro hanno scassinato la porta di ingresso di un appartamento e dopo averlo messo a soqquadro hanno rubato quel che han trovato: circa 450 euro e una carta di credito.

I proprietari, che erano usciti per alcune commissioni, si sono accorti del furto intorno alle 11.30 e hanno chiamato la polizia. Sul posto anche la scientifica per i rilievi.