Case popolari, Scajola a Rossetti: “Dal Pd terrorismo su una legge valida”

Genova. “Dal Pd si fa del terrorismo su una legge che è stata approvata in consiglio regionale e ritenuta valida dal governo che non ha fatto decadere nessuno dei punti che adesso il partito democratico contesta. Vorrei ricordarlo, insieme al fatto che quel governo che ha ritenuto valida la suddetta legge era di centrosinistra”.

Lo dice l’assessore regionale all’Urbanistica e all’edilizia Marco Scajola, rispondendo alle polemiche del pd sul bando relativo alle case popolari.

“La nostra legge è valida e vuole aiutare concretamente le persone realmente bisognose – continua Scajola – E’ una legge che ha messo ordine in una materia confusa, che oltretutto si dimenticava di aiutare le donne sole con bambini, i padri separati e i tanti cittadini liguri che, pur essendo in attesa da anni, non riuscivano ad ottenere un alloggio popolare perché c’era sempre qualcuno che, nella confusione normativa, arrivava sempre prima nelle graduatorie rispetto a chi ne aveva realmente e concretamente bisogno”.

“Fa specie poi che dal consigliere Rossetti e dal Pd, ovvero da coloro che hanno messo in ginocchio Arte Genova , pregiudicando molti interventi a favore dei cittadini bisognosi, attraverso l’operazione di cartolarizzazione dei beni immobili delle ASL, arrivino queste lezioni strumentali e demagogiche che rispediamo al mittente – continua Scajola – Non accettiamo minacce di ricorsi che sarebbero fatti col preciso obiettivo di riportare indietro la macchina del tempo, tentando di sconfessare una legge che non è stata contestata dal governo e che dà risposte alle fasce più deboli che soprattutto in questo momento, a causa della pandemia, stanno soffrendo molto e hanno bisogno di risposte e di una politica seria e non demagogica come quella del Pd. Nonostante infatti i disastri fatti dalla sinistra ad Arte Genova sono molti gli interventi per riqualificare alloggi e per permettere finalmente a tanti genovesi di avere ciò che aspettano da anni”.