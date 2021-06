Carlo Felice, presentazione del libro “Francesco il ribelle”

Genova. Oggi alle ore 18.00, al Teatro Carlo Felice si terrà la presentazione del volume Francesco il ribelle (Mondadori, 2018), il cui sottotitolo “Il linguaggio, i gesti, i luoghi di un uomo che ha segnato il corso della storia” introduce il carattere della narrazione e della riflessione del suo autore, Padre Enzo Fortunato, guidate da uno sguardo moderno e prospettico.

L’incontro è pubblico e a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti.

Il personaggio, San Francesco

San Francesco è oggi più che mai uno dei personaggi chiave per comprendere come si vada configurando il cristianesimo in questo inizio di terzo millennio, a partire dalle parole con cui papa Bergoglio ha spiegato la scelta del suo nome “come vorrei una Chiesa povera e per i poveri! Per questo mi chiamo Francesco, come Francesco da Assisi”.

Con la semplicità, la mitezza e l’intenso fuoco interiore che hanno contraddistinto la sua vita, ancora dopo otto secoli attrae nel santuario di Assisi migliaia di persone ogni anno. Ma “perché scrivere un altro profilo biografico? Non bastavano le tante biografie, alcune della quali eccellenti, uscite negli ultimi anni?” si domanda nella prefazione il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano. “La risposta è che questo lavoro ha una sua caratterizzazione specifica. Si potrebbe dire che si tratta di una lettura ecclesiale del santo di Assisi. Padre Enzo Fortunato ha voluto mostrarci tutta l’attualità del pensiero dell’azione di Francesco, mentre la Chiesa cerca ogni giorno di compiere quel cammino in “uscita” chiestole da papa Francesco, di non essere cioè chiusa nelle sue istituzioni, ma povera e aperta all’incontro, capace di proporre il Vangelo con la parola e con la vita.”

Francesco è l’uomo moderno, come moderna è la lingua che usa sia per la poesia sia per la predicazione. Era “un ribelle, certo, ma un ribelle obbediente. Un uomo obbediente, certo, ma un obbediente sempre libero” continua il Cardinale Parolin. “Come non leggere in controluce, nelle pagine di questo libro e nell’umanità di Francesco d’Assisi il progetto evangelico che papa Francesco sta portando avanti per tutta la Chiesa?”.

Il merito forse maggiore di questo libro è allora “quello di condurci a riflettere sul “ribelle” Francesco, ma anche quello di farci intravedere il volto del cristianesimo delle prossime generazioni”.

L’autore

Enzo Fortunato è frate minore conventuale di Assisi, giornalista, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi e del mensile «San Francesco». Ha collaborato con «L’Osservatore Romano» e scrive per «Avvenire», «Corriere della Sera», «Huffington Post» e «Gruppo QN». È volto di Rai1 con la rubrica «Tg1 Dialogo» e voce di Rai Radio1 con «In viaggio con Francesco». Tiene seminari e conferenze in Italia e all’estero. Delicate e significative le sue missioni per progetti umanitari internazionali nella ricerca della pace e del bene comune. Da Mondadori ha pubblicato Vado da Francesco (2014) e Francesco il ribelle (2018).