Caos autostrade, tutto bloccato in A10 verso Genova. Ritardi agli imbarchi dei traghetti

Genova. Altra mattinata critica sulle autostrade della Liguria e in generale per il traffico. Sulla A10 Genova-Savona, tra la fine della complanare Savona ed Albisola in direzione Genova, il traffico è bloccato con 6 chilometri di coda in aumento per un incidente tra due auto ed una moto avvenuto nella galleria Monte Pasasco, in presenza di un cantiere “debitamente segnalato”, dice Autostrade.

A chi è in viaggio verso Genova si consiglia di uscire a Savona e rientrare ad Albisola dopo aver percorso al viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

A causa dei cantieri, invece, si segnalano 5 chilometri di coda sulla A26 tra Ovada e Masone e altri 2 chilometri tra Masone e il bivio A26/A10. Coda in A12 tra Nervi e Recco e tra Chiavari e Rapallo, sempre per lavori.

Situazione piuttosto critica stamattina anche sull’elicoidale di Genova a causa di rallentamenti agli imbarchi dei traghetti verso la Tunisia. Le ripercussioni interessano anche il tratto terminale della A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest.