Caos autostrade, per San Giovanni nessuno stop ai cantieri: coda di 12 km da Voltri sulla A10, 7 chilometri in A12

Genova. Nessun piano di riduzione dei cantieri per San Giovanni, giorno festivo per Genova e quindi di chiusura per molte aziende, che scatena – come in realtà era facilmente prevedibile – il traffico verso le riviere. La conseguenza è una mattinata che parte all’insegna delle lunghe code in autostrada.

In particolare si registrano ben 7 chilometri di coda sulla A12 tra Genova Nervi e Recco, dove ci sono alcuni restringimenti di carreggiata, e un altro chilometro tra Rapallo e Chiavari. In direzione opposta 2 chilometri tra Recco e Nervi.

Situazione ancora più critica sull’autostrada A10 dove ci sono 12 chilometri di coda in direzione Ponente tra Voltri e Celle Ligure per lavori e altri 7 chilometri tra la complanare di Savona e Celle Ligure a causa di un incidente.

Sulla A26, come al solito, coda di 4 chilometri tra Ovada e Masone per i cantieri così come sulla A7 tra Bolzaneto e Busalla dove ci sono al momento 5 chilometri di coda.