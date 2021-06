Caos Autostrade, Garibaldi (Lega): “Avviare l’opera del tunnel della Val Fontanabuona”

Genova. “Stamane di nuovo bloccato in autostrada tra Rapallo e Nervi, come tanti altri automobilisti e autotrasportatori diretti a Genova. Una vergogna. Assurdo continuare a dover pagare i pedaggi in Liguria”. Lo ha dichiarato il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi (Lega).

“Occorrono nuove infrastrutture per la nostra regione e quindi, oltre a sbloccare con urgenza il Piano economico finanziario di Autostrade che prevede la Gronda di Genova, è necessario che il miliardo e 200 milioni per gli interventi compensativi, a seguito del tragico crollo del Ponte Morandi, restino destinati alla Liguria”.

“Inoltre, per lo sviluppo del territorio occorre avviare l’opera del Tunnel della Val Fontanabuona e ulteriori interventi sulla rete del nodo genovese e pianificare al più presto un collegamento autostradale nel Ponente ligure riprendendo il progetto della bretella Albenga-Carcare-Predosa o definendo un tracciato alternativo da inserire nei Piani economici dei concessionari”, conclude.