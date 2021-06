Cantieri autostradali, Toti: “Lunedì con i sindaci incontro col governo per soluzioni definitive”

Liguria. “Lunedì con i sindaci della Liguria incontrerò il governo, determinati a chiedere soluzioni definitive, praticabili”.

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti torna sul tema traffico causato dai cantieri autostradali che sta paralizzando la Liguria: “In un’estate che si preannuncia magica per il nostro territorio per presenze turistiche, lavoro, investimenti, la Liguria si ritrova, proprio come un anno fa, prigioniera del traffico”.

Toti ricorda che la Regione ogni settimana convoca un tavolo con i gestori delle autostrade, il ministero delle Infrastrutture e gli ispettori pur non avendo alcun potere diretto visto che le autostrade dipendono dal governo centrale.

“Abbiamo ottenuto di ridurre il più possibile l’impatto e che nei fine settimana si smontassero più cantieri possibile, ma non sempre si riesce perché ci sono lavori che per sicurezza non possono essere rimandati. Una situazione che evidentemente dipende anche da ritardi accumulati negli anni da chi doveva provvedere”.