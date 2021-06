Cantieri autostradali, 6 chilometri di coda tra Rapallo e Nervi e 4 tra Nervi e Recco

Genova. Con la conclusione del fine settimana anche quella della tregua su alcuni cantieri sulla rete autostradale della Liguria. Operai al lavoro in diverse tratte della A12 Genova Livorno dove, stamani, si registrano i disagi più pesante.

Nella fattispecie, il sito di Autostrade per l’Italia segnala fino a sei chilometri di coda in A12 tra Rapallo e Genova Nervi a causa di diversi restringimenti di corsia e scambi di carreggiata. Sulla stessa autostrada coda in direzione opposta, per quattro chilometri tra Nervi e Recco.

Non va troppo meglio a ponente. Coda di un chilometro tra il bivio A10 e l’inizio della complanare Savona e Varazze per lavori. Un altro chilometro di coda tra Varazze e Celle Ligure per lavori.

Sulla A26, niente di nuovo sotto il sole: “solita” coda di due chilometri tra Masone e il bivio A26/10 in direzione sud, sempre per cantieri in corso.