Cane muore dopo due settimane di agonia: torna l’allarme bocconi avvelenati a Marassi

Genova. Dopo due settimane di agonia un altro cane è morto dopo aver ingerito alcuni bocconi avvelenati durante una passeggiata sotto casa. E’ successo a Marassi, dove torna l’incubo delle trappole abbandonate per strada per colpire gli animali domestici del quartiere.

A lanciare l’allarme una residente del quartiere, che ha postato sui social tutte le informazioni riguardanti quanto accaduto: durante una passeggiata tra via Fereggiano e via Biga il quadrupede ha ingerito un boccone, iniziando il suo calvario terminato tragicamente ieri.

Da lì è scattato il passaparola e la messa in guardia per tutti i padroni della zona: da Marassi fino a piazza Solari, passando da Salita dell’Orso e via Biga. Un episodio che purtroppo si aggiunge alla troppo lunga lista di decessi di cani, vittime innocenti dell’odio dell’uomo e delle “guerre tra poveri” della nostra società.