Campomorone, uomo aggredito con una mazza da baseball: in codice rosso al San Martino

Genova. Una corsa all’ospedale con una grossa ferita alla testa: questo l’esito di una aggressione avvenuta questa notte a Campomorone che ha visto come vittima un uomo di circa 50 anni ricoverato poi al San Martino di Genova dopo essere stato colpito con una mazza da baseball.

L’aggressione sarebbe avvenuta in strada intorno a mezzanotte dopo che la vittima, un pregiudicato italiano, ha dato uno schiaffo al figlio dell’aggressore, anche lui italiano per motivi ancora da chiarire.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno identificato e denunciato l’aggressore per lesioni aggravate. La vittima è stata ricoverata in codice rosso ed è al momento in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.