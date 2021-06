Campomorone e Genoa: 90 minuti per il terzo posto

Grande finale di stagione per le due genovesi impegnate in Serie C femminile. Il Campomorone Lady infatti accorcia ulteriormente sulle cugine del Genoa, grazie alla netta vittoria esterna sulle Azalee, mentre nel posticipo le grifoncine non riescono ad andare oltre l’1-1 contro il Real Meda. Non basta infatti il gol di Campora alle rossoblù a cui replica Zorzetto. Finisce in parità quindi nell’ultima uscita casalinga delle ragazze di mister Oneto.

Vola ancora il Campomorone invece, che si conferma la squadra più in forma del girone di ritorno con una sconfitta in dieci gare disputate. Gara già in discesa nel primo tempo con Poletto che la sblocca al 10° e Tortarolo che trova il raddoppio nel recupero. Al 58° arriva il tris di Giunta che sostanzialmente chiude la gara. Nel finale c’è tempo per il gol della bandiera per le lombarde con Barbini all’86° alla quale, però replica immediatamente Bargi che sale insieme alla stessa Poletto a quota 13 reti stagionali.

Nel prossimo turno le Lady saranno di scena in casa contro il Caprera che ha sorprendentemente vinto contro la capolista Pro Sesto, mentre per il Genoa è tempo di derby con lo Spezia fresco di retrocessione. Due gare che sembrano scontate alla vigilia, ma che nascondono più di un’insidia.