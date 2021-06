Camionista ubriaco fa inversione vietata in centro: 2500 euro di multa e patente sospesa

Genova. Ieri sera, poco dopo le 23, una pattuglia della polizia locale in servizio nella zona del centro ha fermato un mezzo pesante, una motrice per il traino di rimorchi, che aveva appena compiuto una manovra di inversione di marcia vietata in via Gramsci.

Gli agenti hanno controllato i documenti ed è emerso che l’autista non aveva inserito correttamente la carta nel tachigrafo in modo tale da non fare registrare le ore di guida effettuate.

Gli agenti hanno esaminato i dati contenuti nello strumento e dal controllo dei giorni precedenti hanno accertato che qualche giorno prima non aveva rispettato il tempo di riposo e aveva superato le ore di guida massime, mentre dal controllo delle stampate del tachigrafo è stato possibile verificare che anche in precedenza quel veicolo aveva circolato senza carta tachigrafica inserita, quindi contro ogni sicurezza.

Il conducente è anche risultato positivo anche al controllo etilometrico, per cui alle infrazioni precedenti si è sommata anche la guida in stato di ebbrezza per un totale di 2500 euro di sanzioni pecuniarie, oltre alla sospensione della patente di guida per 4 mesi e una detrazione di 35 punti.