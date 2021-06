Camera di Commercio, bando da 160mila euro per la digitalizzazione delle imprese genovesi

Genova. Anche quest’anno la Camera di Commercio di Genova, attraverso il PID Punto Impresa Digitale, mette a disposizione risorse per le micro, piccole e medie imprese che investono nel digitale: si tratta di 160mila euro per coprire spese di consulenza, formazione e acquisto di nuove tecnologie. Il valore massimo dei singoli voucher è di 3mila euro a impresa, pari al 70% delle spese ammesse ed effettivamente sostenute. Altri mille euro sono previsti per le imprese che presentano progetti green oriented, quelle del turismo e quelle che presentano servizi e prodotti collegati al turismo.

Non possono presentare la domanda le imprese a cui sono stati già erogati contributi sul “Bando voucher digitali I4.0” degli anni 2019 e/o 2020.

Le spese per servizi di consulenza e/o formazione devono rappresentare almeno il 30% dei costi ammissibili, mentre l’acquisto di beni e servizi strumentali deve rientrare entro il limite del 70% dei costi ammissibili.

Le imprese della provincia di Genova che vogliono partecipare al Bando Voucher I4.0 2021 dovranno inoltrare le domande, firmate digitalmente, tramite il portale Web Telemaco dalle ore 9:00 del 15 giugno alle ore 21:00 del 30 giugno 2021. Si consiglia di allegare già in fase di domanda il Selfi4.0, che può essere effettuato in autonomia accedendo al Cassetto Digitale dell’Imprenditore.