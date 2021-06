Calciomercato Genoa: Lammers e Conti i primi obiettivi, si lavora per riprendere Strootman

Genova. Dopo l’incontro tra Preziosi, Ballardini e Marroccu a Forte dei Marmi, primi movimenti di mercato per il Genoa. Se il giocatore da far crescere, secondo quanto riporta Sky Sport, si chiama Aleksander Buksa, 18 anni, attaccante mancino proveniente dal Wisla Cracovia e inserito lo scorso anno dal The Guardian nella lista dei migliori sessanta talenti nati nel 2003, sembra molto vicino al trasferimento a Genova Sam Lammers, attaccante olandese dell’Atalanta. Sarà lui il probabile sostituto di Scamacca, tornato al Sassuolo. Con i bergamaschi avviati anche contatti per il mancino polacco Arkadiusz Reca, 25 anni, esterno sinistro.

Sabelli e Conti sono gli altri nomi considerati più che papabili da “radio mercato”.

Stefano Sabelli, esterno svincolato dal Brescia e reduce da un semestre di prestito all’Empoli, potrebbe essere uno dei primi a essere annunciato come nuovi acquisti.

Andrea Conti, esterno destro rientrato al Milan, 27 anni, ha un contratto fino al 2022, ma i rossoneri devono liberarsi di diversi uomini in rosa.

Secondo calciomercato.com in rossoblù potrebbe finire anche Mattia Caldara: il Genoa è avanti rispetto ai concorrenti (Cagliari e Verona) sul difensore centrale classe 1994.

I movimenti di mercato potrebbero anche lasciar intuire una possibilità di cambio di modulo, con la possibilità di una difesa a quattro.

Rebus anche per il portiere: la Juventus vuole cedere Perin a titolo definitivo, ma il problema economico dell’ingaggio potrebbe rappresentare un ostacolo al nuovo matrimonio con il giocatore che al Genoa ha sempre dato il meglio di sé. Le alternative potrebbero essere Sepe del Parma, visto l’arrivo di Buffon nella squadra che lo lanciò.

Nel frattempo si lavora anche per riportare Strootman a Genova. Il giocatore pare preferisca il Grifone al Cagliari. Sarebbe un tassello davvero importante per la solidità del centrocampo di Ballardini.

Tra le piste aperte a centrocampo, come possibile alternativa, anche quella di Juraj Kucka, impegnato in questi giorni agli Europei con la Nazionale slovacca. Per il 34enne, che avrebbe ancora un contratto di un anno con il Parma, sarebbe un ritorno e una possibilità di restare nella massima serie.

Intnato si avvicina la data di partenza per il ritiro a Neustift dal 12 al 24 luglio. Per i tifosi sono stati approntati pacchetti offerta per l’ospitalità (comprensivi della Stubai Super Card per servizi e trasferimenti) con sistemazioni in casa o in hotel a due, tre, quattro stelle. Il riferimento per le prenotazioni a Genova è l’agenzia Osiris Travel.