Calciomercato: Ernesto Boschi torna al Marassi, Gerry Meledina mister del San Quirico Burlando

Genova. Sono già tante le novità di calciomercato tra i dilettanti di Genova e provincia.

Il campionato di Serie D deve ancora terminare ma c’è già una certezza: Alberto Ruvo non guiderà più il Sestri Levante.

In Eccellenza l’Angelo Baiardo non avrà più a disposizione Ettore Traverso, portiere classe 1991, che cambierà squadra.

Nello staff dirigenziale della prima squadra del Molassana Boero entra Massimo Delucchi. Oscar Vaccaro sarà il responsabile della scuola calcio.

Ernesto Boschi torna ad essere l’allenatore del Marassi, squadra che disputerà il campionato di Promozione. Confermato il direttore sportivo Francesco Capurro.

In Prima Categoria la Caperanese potrà contare sull’attaccante Federico Mosto, classe 1992 con un passato nelle giovanili di Sampdoria e Virtus Entella ed una lunga esperienza nelle squadre del Tigullio.

Il nuovo allenatore del San Quirico Burlando è Gerry Meledina. Lavoreranno con lui Antonio Atzara, collaboratore tecnico, e Roberto Ghisu, preparatore atletico. Luca Matarozzo è il nuovo direttore sportivo.

Mattia Chiesa, ex capitano della squadra, è il nuovo tecnico del Pontecarrega, formazione di Seconda Categoria.

Roberto Bollentini sarà il mister del Vecchio Castagna Quarto. Confermati Walter Varnier responsabile del settore giovanile ed Edoardo Bozano presidente della scuola calcio.

La Casellese ha affidato la guida tecnica a Diego Verardo. Guiderà uno staff tecnico che comprende, come collaboratori, Simone Melis, già collaboratore nella stagione precedente di Mauro Cinacchio (passato a collaborare alla gestione societaria), Andrea Masnata, che lascia il ruolo di giocatore per mettere a disposizione del mister la sua esperienza di campo, e Alessio Mervic come preparatore dei portieri.