Calcio, tennis, pallanuoto e baseball: nuovi cimeli per l’asta di Stelle nello Sport

Su CharityStars una undicesima sessione dell’asta di Stelle nello Sport davvero speciale con calcio, tennis, pallanuoto e baseball. Cimeli di valore straordinario per questa storica iniziativa che, su CharityStars, si avvale della preziosa collaborazione di Genoa, Sampdoria, Spezia ed Entella ed è patrocinata Regione Liguria e Comune di Genova, sotto l’egida di Coni, Cip e Ussi.

Due dei maggiori protagonisti della stagione rossoblucerchiata scendono in campo per la Gigi Ghirotti onlus. Emil Audero è più volte determinante: le sue “manone” su risultati importantissimi o su grandi imprese nella stagione 2020/2021 come i due rigori neutralizzati all’interista Sanchez e al romanista Dzeko in occasione delle due straordinarie vittorie interne della Sampdoria. Audero, quest’anno il giocatore blucerchiato più amato dal pubblico di Stelle nello Sport nel Trofeo Eco Eridania, para sotto la Lanterna dall’estate 2018.

Bene anche Eldor Shomurodov, attaccante della Nazionale uzbeka che conclude il suo primo campionato con il Genoa andando a segno 8 volte, di cui 5 nelle ultime 6 partite, in 32 presenze complessive. E’ il secondo uzbeko a giocare in Serie A dopo Ilyos Zeytullayev, anch’egli ex Genoa, e il 15 maggio 2021 trova la sua prima doppietta italiana, nella sconfitta interna per 3-4 contro l’Atalanta.

Grazie alla collaborazione del Comitato Regionale Liguria della Federazione Italiana Tennis, Stelle nello Sport può metter a disposizione del pubblico anche la racchetta originale di Lorenzo Musetti con autografo. Incordata e usata. Musetti vanta come best ranking la 76ª posizione raggiunta una settimana fa. Tra gli Under 18 vince sette titoli, tra cui gli Australian Open nel 2019, all’età di 16 anni, quando diventa il più giovane italiano di sempre a essersi aggiudicato uno Slam a livello juniores.

Una settimana davvero speciale. Iren Genova Quinto, otto vittorie consecutive per un finale di stagione eccezionale in A1, partecipa all’asta con la maglia ufficiale del Centenario. La squadra del presidente Giorgi e del capitano Bittarello è reduce da un’esperienza indimenticabile: l’incontro con Papa Francesco, celebrato insieme al sindaco Marco Bucci proprio con la consegna della maglia che sancisce l’amore per la città di Genova.

Anche la Federazione Italiana Baseball Softball mostra la sua vicinanza all’Associazione Gigi Ghirotti onlus. Per tutti gli amanti di questa disciplina e dello sport in generale, è possibile aggiudicarsi la maglia grigia della Nazionale Italiana di baseball personalizzata con il numero 11. È la maglia di Leo Zileri relativa alla Coppa del Mondo 2009.

I link dei singoli cimeli all’asta sono su www.charitystars.com/stellenellosport.