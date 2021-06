Nel pomeriggio di domenica 30 maggio si sono giocate le partite di ritorno dei quarti di finale dei playoff del campionato regionale ligure di Eccellenza.

Il Ligorna ha pareggiato 1-1 con l’Albenga; la Cairese ha vinto 3 a 0 sul campo del Rivasamba; la Genova Calcio ha prevalso sulla Fezzanese per 1-0; la Sestrese si è imposta per 1 a 0 in casa del Finale che però ha conquistato il passaggio del turno ai calci di rigore. Domenica si disputerà l’andata delle semifinali: Cairese contro Finale e Ligorna contro Genova Calcio.

Silver De Lucia, allenatore del Campomorone Sant’Olcese, Marco Cappannelli, centrocampista della Genova Calcio, Alberto Moraglio, portiere della Cairese, e Djibril Pare, difensore del Finale, commentano quanto è avvenuto sui vari campi nel fine settimana appena trascorso e danno uno sguardo alle partite di domenica prossima.