Calcinacci dal cornicione di Palazzo Bianco: via Garibaldi chiusa e riaperta ai pedoni

Genova. Mattinata movimentata per via Garibaldi, dove alcuni calcinacci di un cornicione di Palazzo Bianco sono precipitati sulla strada sottostante.

Qualche attimo di preoccupazione prima dell’intervento risolutivo dei vigili del fuoco, che con un’autoscala sono saliti in quota per la rimozione delle parti ancora pericolanti e la seguente messa in sicurezza dello stabile.

Durante le operazioni è stata chiusa temporaneamente una parte della stessa via Garibaldi, mentre le transenne hanno circondato tutto Palazzo Bianco per consentire le verifiche precauzionali su altri punti dei cornicioni.