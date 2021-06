Cade dal monopattino sulle alture della città: era ubriaco, denunciato dalla polizia locale

Genova. La polizia locale è intervenuta ieri sera in via Domenico Chiodo, sulle alture di Oregina, dove un ventottenne che viaggiava su un monopattino è caduto autonomamente senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Il personale della locale, una volta sul posto, ha capito che il giovane era in stato di ebbrezza e lo ha sottoposto a test etilometrico. È risultato che il ragazzo aveva una concentrazione di alcol nel sangue pari a 1,6 grammi litro, quindi nella più alta fascia penale.

Per la guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l sono previsti una multa da 1500 a 6000 euro e l’arresto da 6 mesi a un anno. Non essendo il veicolo targato, è stato impossibile accertarne la proprietà e quindi, provare che fosse del ventottenne e procedere al sequestro per la confisca. Il monopattino è stato recuperato e ritirato dal nonno del ragazzo.