Cachemire Live, lo spettacolo di stand-up comedy del momento fa tappa a Genova

Genova. L’appuntamento è per lunedì 6 settembre. Al porto antico, grazie alla programmazione del Balena Festival (non solo musica, evidentemente) arriva lo spettacolo più morbido dell’estate: Cachemire.

I fenomeni Luca Ravenna ed Edoardo Ferrario, dopo aver sbancato internet con il loro video-podcast hanno deciso di avviare un tour attraverso l’Italia. Ovunque stiano andando stanno registrando il tutto esaurito, tanto che in molte città sono state aggiunte date su date. I biglietti per Genova sono in vendita dal 30 giugno sul sito di Balenafestival e su quello di Dnaconcerti.

La coppia di comici e autori è nota da tempo, in realtà, agli appassionati di stand-up comedy, una tipologia di cabaret dal vivo ispirata soprattutto a grandi artisti anglofoni come Louis C.K. e Ricky Gervais, per citare solo due nomi.

Con Edoardo Ferrario e Luca Ravenna, sopra, sotto e attorno al palco, ci saranno anche gli altri protagonisti del podcast, dal tecnico audio Carmelo Avanzato al mitico regista Tahir, oltre alle due compagne dei comici, Cecilia Attanasio e Valeria Oliveri.

Lo spettacolo dal vivo ripropone almeno in parte il format web ma con quello che mancava da mesi a tanti artisti, il contatto con il pubblico. Elemento che, nella stand-up comedy, così come quello dell’improvvisazione, è fondamentale.

Ravenna e Ferrario nel corso degli ultimi mesi, insieme a ospiti di ogni genere (da Enrico Vanzina a Walter Veltroni, da Caterina Guzzanti al rapper Mostro, passando per una indimenticabile puntata con i padri di Edo e Luca) hanno affrontato tematiche generazionali, farcite di riferimenti al mondo tv e ai ricordi di scuola e adolescenza, hanno parlato di cancel culture e di politica, di ambiente e di Roma e di Milano senza mai fare retorica, facendo ridere “ma anche riflettere”, per citare una loro battuta.

Ora la prova del palcoscenico, pienamente superata praticamente ovunque. In attesa – tutti i fan lo sperano – di una seconda stagione di Cachemire, un podcast morbidissimo.