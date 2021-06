Busalla Coach Academy: un progetto di crescita dei giovani calciatori biancoblù

Genova. Busalla Coach Academy ha come obiettivo primario la crescita dei suoi giovani atleti, mettendo loro a disposizione le metodologie e le qualità dei propri tecnici ed istruttori, la passione per il gioco del calcio, il divertimento ed il rispetto delle regole.

Alla fine di creare e rafforzare il rapporto di collaborazione con gli allenatori e gli istruttori, verranno promossi, durante tutto l’arco della stagione 2021/22, dieci incontri di aggiornamento e formazione didattica sulle metodologie di allenamento.

Relatore della prima serata, che si terrà nel mese di settembre, in diretta esclusiva su Genova24, IvgSport ed Off Side (fuori gioco dentro e fuori dal campo) sarà Sergio Soldano, il tecnico italo argentino, che ha insegnato il gioco del calcio in tutto il mondo.