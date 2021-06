Bufera Grillo-Conte, Toti: “Spero che il M5s trovi un’uscita da questo travaglio”

Genova. “Il M5s, purtroppo, ancora una volta, non è riuscito a cogliere quella prova di maturità di un movimento politico di contestazione che diventa movimento di governo. Mi auguro per loro che possano trovare un’uscita da questo travaglio e diventare un elemento di equilibrio e stabilità per il sistema democratico. Anche se non sarò mai del M5s, credo che la stabilità dei partiti sia comunque un valore per il sistema”.

Così il governatore ligure Giovanni Toti, co-fondatore di Coraggio Italia, commenta lo strappo interno ai pentastellati dopo le parole di Beppe Grillo che con un post ha di fatto “licenziato” Giuseppe Conte, chiamato a riformare il movimento.

“Credo che questo governo stia facendo un ottimo lavoro e che nessuno voglia prendersi la responsabilità di interrompere un percorso che, per come la vedo io, è appena cominciato – ha aggiunto Toti -. Noi avremo davanti anni assai complessi di questo Paese: gli investimenti del Pnrr, l’uscita definitiva dal covid, la trasformazione di posti di lavoro in altri posti di lavoro, riconquistare un ruolo centrale in Europa, tutte cose che questo governo sta facendo. C’è Paese che cresce e un paese che fa fatica”.

Il post di Beppe Grillo “non è” una delusione “solo per me – ha commentato questa mattina Conte -. Questa svolta autarchica credo sia una mortificazione per un’intera comunità, che io ho conosciuto bene e ho apprezzato, di ragazze e ragazzi, persone adulte, che hanno creduto in certi ideali. E’ una grande mortificazione per tutti loro”. Secondo Vito Crimi, “Grillo ha indetto la votazione del comitato direttivo impedendo una discussione e una valutazione della proposta di riorganizzazione e di rilancio del MoVimento 5 Stelle alla quale Giuseppe Conte ha lavorato negli ultimi mesi, su richiesta dello stesso Beppe. Pur rientrando fra le sue facoltà indire la votazione, non concordo con la sua decisione. Il voto, tuttavia, non potrà avvenire sulla piattaforma Rousseau, poiché questa è inibita al trattamento dei dati degli iscritti al MoVimento. Inoltre, consentire ciò violerebbe quanto disposto dal Garante della Privacy”.