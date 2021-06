Batteria di un monopattino prende fuoco: paura in una abitazione a Sampierdarena

Genova. Tutto è successo in pochi istanti: prima l’acre odore di circuiti surriscaldati, poi le fiamme e la fuga dalla cameretta. Questo è quanto successo questa mattina in una abitazione di Sampierdarena, dove la batteria di un monopattino ha preso fuoco mentre era in ricarica.

L’episodio è successo in via Carlo Rota: immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno gestito il principio di incendio, mettendo in sicurezza l’abitazione e in salvo i tre abitanti dell’appartamento.

Per fortuna nessuno di loro ha subito conseguenze gravi: i due genitori sono stati assistiti sul posto dal personale del 118 accorso, mentre il figlio di 5 anni è stato trasportato all’ospedale per gli accertamenti di rito, anche se non ha riportato ferite o complicazioni dovute al fumo.