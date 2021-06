Barriere antirumore, cantiere pilota pronto a partire: si aspetta il via libera da Roma

Genova. Potrebbe essere una questione di ore per avere il definitivo via libera per l’avvio del cantiere pilota per il ripristino di parte delle barriere anti rumore sulle autostrade ‘urbane’ genovesi: Aspi ha i cantieri pronti a partire, si aspetta il via libera del ministero, atteso entro il mese di giugno, per rispettare gli accordi presi nei mesi scorsi.

A rivelarlo durante la seduta del Consiglio regionale l’assessore alle infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Giampedrone, che ha aggiornato l’assemblea sulle ultime novità derivanti dalla riunione tenutari con Aspi nella giornata di ieri.

Una buona notizia, ma con ‘prudenza’: dei circa 30 chilometri di tratte autostradali ‘tra le case di Genova’, infatti, ad essere oggetto di questo primo intervento sarà solo la tratta di 2,7 chilometri della A7 compresa tra l’allacciamento con la A12 e quello con la A10, ovvero la zona di Rivarolo. Ma non solo: ad essere rimontate saranno le barriere a tre metri, derivate ma ovviamente ‘corrette’ rispetto a quello montate in precedenza e disallestite in seguito alle irregolarità emerse durante l’inchiesta della procura di Genova.

Questo significa che si tratta di barriere provvisorie, che tamponeranno una situazione divenuta insostenibile per i residenti della zona, come più volte documentato da Genova24 sia Rivarolo, Bolzaneto, ma anche a Palmaro, Pegli e Pra’. Per la definitiva messa a norma della condizione acustica si dovranno aspettare almeno quattro anni, tra progettazione ed installazione.

“I lavori, quando partiranno, saranno eseguiti la notte – spiega Giampedrone – questo per non impattare ulteriormente sul traffico. Una soluzione che era già stata pensata durante gli accordi di riduzione dei cantieri estivi”. Di notte se ne andarono, di notte torneranno.