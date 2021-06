Bar e ristoranti alla ricerca di personale qualificato: il supporto di Confesercenti

Genova. Da Confesercenti Genova – attraverso Fiepet, la federazione dei pubblici esercizi aderenti, e il proprio ente di formazione, Cescot – arriva un sostegno alle imprese associate nella loro ricerca di personale, in particolare baristi di caffetteria, barman, camerieri e cuochi, già specializzati oppure da formare.

«Tra le tante ferite lasciate dalla pandemia nel tessuto economico e sociale e, in particolare, nel comparto dei pubblici esercizi, c’è sicuramente la perdita di figure professionali altamente specializzate che, per evidenti ragioni di forza maggiore, in questi mesi hanno dovuto reinventarsi, cercando lavoro in altri settori – spiega il neopresidente provinciale Fiepet, Alessandro Simone -. Se, a tutto questo, si aggiunge l’ampliamento delle superfici di somministrazione all’aperto, è facile comprendere i motivi della forte carenza di personale che oggi riscontriamo nel mercato dell’horeca. Siamo qua per dare risposte ai nostri associati e ora che, finalmente, iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel, vogliamo ripartire da nuove progettualità per accelerare il processo formativo e l’incontro tra i candidati e le nostre aziende».

«La formazione di personale qualificato è la miglior risposta che oggi possiamo dare a una persona in cerca di occupazione e, allo stesso tempo, alle aziende di qualità che operano sul territorio», aggiunge Massimo Vergassola, direttore di Cescot Confesercenti Genova.