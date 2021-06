Bambino rimane incastrato nel cancello della scuola: liberato dai vigili del fuoco

Genova. Questa mattina un bambino è rimasto incastrato nel cancello della scuola mentre stava attraversando l’ingresso per entrare nell’edificio.

Questo il singolare episodio avvenuto presso la scuola Giovanni Daneo, sita in via della Concezione. Si è risolto con l’arrivo tempestivo di una squadra dei vigili del fuoco che hanno provveduto a “liberare” il bimbo.

Per fortuna per il giovane studente non ci sono state conseguenze di sorta: a parte un po’ di spavento e qualche attimo di paura, non è stato necessario ricorrere alle visite mediche.