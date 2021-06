Autostrade, un’altra domenica di disagi: code di 8 chilometri in A10 verso Genova

Genova. Un’altra domenica di disagi per la viabilità autostradale ligure e in particolare sulla A10 nel tratto savonese gestito da Autofiori.

Code e forti rallentamenti, con lunghi tempi di percorrenza, hanno interessando nel pomeriggio tratti tra Pietra Ligure e Finale Ligure e tra Orco Feglino e Savona, in direzione Genova, con code fino a 8 chilometri per i rientri dal week end in riviera.

Non va meglio la situazione sulla A6 Savona-Torino: coda di 6 chilometri tra Ceva e Niella Tanaro in direzione Torino, a causa di lavori, uno dei cantieri non rimosso nel fine settimana.

Nel tratto genovese disagi più limitati: si sono registrate code a tratti tra Varazze e il bivio A10/A26 e in A12 tra Genova Est e il bivio A12/A7, imputabili al traffico intenso più che ai cantieri, tutti rimossi in questi tratti.

Situazione che progressivamente dovrebbe migliorare fino al 15 luglio, quando rimarranno attivi solo quattro cantieri, tutti sulla rete gestita da Autostrade, nessuno dei quali sarà in funzione nel weekend. La tregua totale dovrebbe poi durare dal 7 agosto per almeno due settimane.

Ma il congestionamento della viabilità autostradale proseguirà anche nella giornata di domani, lunedì 21 giugno. Secondo le previsioni di Autostrade, sulla A10, tra le 7 e le 10, non mancheranno code e disagi in direzione Savona e in direzione Genova. Anche sulla A26 previsti forti rallentamenti tra le 7 e le 10 in direzione Gravellona Toce. Traffico analogo anche nella fascia oraria 16-19. Tempi di percorrenza molto superiori alla media sulla A12, sia in direzione Genova quanto in direzione Sestri Levante, negli orari 7-10 e 16-19.