Autostrade, Tosi (M5s): “Non ci sono i verbali degli incontri con la Regione”

Genova. “La giunta Toti prima dice di aver messo la viabilità autostradale al sicuro da disagi, ma poi non ha la relativa documentazione per comprovare quanto dichiarato. Surreale che per avere contezza degli incontri, un consigliere regionale debba rivolgersi al ministero”. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

“Il 9 aprile, la giunta sorprese tutti (peraltro favorevolmente) dichiarando che in Regione si era svolto un incontro con il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e le concessionarie dei tratti autostradali liguri per discutere della programmazione dei cantieri in corso in Liguria – ricorda Tosi -. Il presidente fece intendere di aver trovato la quadra affinché l’utenza non dovesse subire disagi. Pochi giorno dopo quell’annuncio, la rete regionale andò in tilt da Levante a Ponente, con code chilometriche. Al che abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti per conoscere il numero delle riunioni che si sarebbero tenute dall’inizio dell’anno con i concessionari. E richiesto copia dei relativi verbali”.

“Giovedì scorso, finalmente, la risposta ma al limite del risibile. In soldoni, Regione informa che non ha redatto i verbali degli incontri del 31 marzo, 9 aprile, 26 aprile, 5 maggio, 13 maggio e 18 maggio. La documentazione, si legge, potrà essere richiesta al Mims”, prosegue il consigliere pentastellato

“La vacuità delle promesse fatte dalla giunta emerge con la notizia odierna: tregua (l’ennesima) finita. Dal 7 giugno, tornano i cantieri nei giorni feriali in A10 e A12. Ora cosa farà Toti? Emanerà l’ennesimo penultimatum ad Aspi? Scriverà l’ennesimo post di disappunto? Intanto, noi sappiamo cosa ci attenderà: code, disagi, ritardi. Proprio quando finiscono le scuole”, conclude Tosi.