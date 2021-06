Autostrade, rientro dalle riviere e cantieri: sulla A10 registrati 6 chilometri di coda

Genova. Nonostante il piano di alleggerimento dei cantieri, neanche questa domenica sfugge alle code in autostrada che si registrano soprattutto in A10 a causa del flusso di rientro dalle riviere.

In tardo pomeriggio sono 6 i km di coda tra Spotorno e Savona, causati proprio dal traffico intenso. Regolare invece la situazione nel tratto di competenza di Aspi, quello tra Savona e Genova.

Sul nodo genovese si registrano disagi in A26 per lavori tra il bivio con la A10 e Masone. Code anche in A10 e A12 per traffico intenso.

I tempi di percorrenza sulle autostrade liguri la prossima settimana

Se oggi i disagi si registrano nella parte di competenza di Autostrada dei Fiori e in direzione del capoluogo, da domani le criticità maggiori sono previste invece in direzione opposta nel tratto tra Genova e Savona: il bollettino diffuso da Aspi, infatti, prevede tempi di percorrenza “da bollino rosso” per tutte le mattine feriali.