Autostrade, Gagliardi (Coraggio Italia): “Priorità agli investimenti in Liguria”

Genova. “La viabilità della rete autostradale ligure e’ disastrosa. Sono mesi che denunciamo in tutte le sedi parlamentari che servono soluzioni per evitare che le necessarie manutenzioni blocchino le nostre autostrade, soprattutto in vista della ripartenza estiva. Le negligenze di chi per anni non ha fatto ciò che doveva ricadono ora sulla collettività, che dopo la cessione delle quote di Aspi al nuovo consorzio con Cdp pagherà due volte i costi. Le stesse negligenze che sono state tollerate dal Ministero che aveva il compito di controllare le opere e oggi invece chiede che vengano fatte tutte insieme senza indicarne le priorità. Abbiamo continuato a chiedere soluzioni affinché le opere venissero programmate senza disagi e pericolo per gli utenti, senza ulteriori danni all’economia e all’immagine della nostra regione”. Dichiara in una nota la deputata di Coraggio Italia, Manuela Gagliardi.

“Non siamo stati ascoltati e ora bisogna correre velocemente ai ripari. Lunedì ci sara’ un tavolo di lavoro con il ministro Giovannini, il presidente Toti e i sindaci, da cui dovranno uscire delle soluzioni condivise e rapide per evitare che non si ripetano piu’ le scene già viste di lunghe e interminabili file sotto il sole dell’estate, non puo’ piu’ passare l’idea che l’imprevisto nelle autostrade liguri sia diventato l’ordinario”.

“Nel frattempo, va immediatamente resa gratuita tutta la rete autostradale ligure, oltre che prevedere un intervento compensativo di 1,2 miliardi di euro per eseguire opere sul territorio regionale. Infine, con il raggiungimento dell’accordo tra Atlantia e il consorzio partecipato al 51% da Cdp chiediamo che vi sia un impegno formale e dare priorita’ assoluta agli investimenti in Liguria, procedendo anche ad assunzioni di nuovo personale in maniera da permettere che lavori e controlli abbiano le risorse necessarie per essere svolti in tempi minori rispetto a quanto già programmato per i prossimi 10 anni”, conclude.