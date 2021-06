Autostrade, grave incidente in A26: ferito un motociclista, interviene l’elicottero

Rossiglione. Un incidente è avvenuto questo pomeriggio poco dopo le 18.30 sull’autostrada A26 in direzione Nord nei pressi del casello di Rossiglione.

Un motociclista è stato soccorso in gravi condizioni. Per il trasporto in ospedale è intervenuto l’elisoccorso Grifo da Albenga. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Sul posto anche 118 e polizia stradale.

In direzione Ovada si registra un chilometro di coda e il traffico scorre su una sola corsia.

In corso le indagini per accertare la dinamica. Ancora non è chiaro se ci siano altri mezzi coinvolti.

Notizia in aggiornamento