Autostrade, agenti della polizia stradale sul piede di guerra: “Chiesti sacrifici, ma nessun potenziamento del personale”

Liguria. Anche gli agenti della polizia stradale subiscono le conseguenze del caos autostrade in Liguria.

“Abbiamo espresso forte perplessità e disappunto di fronte ad una amministrazione che ha voluto informare le organizzazioni sindacali in merito all’arrivo di una estate difficilissima per i poliziotti che operano sulle autostrade liguri a causa della disastrosa situazione strutturale in essere” afferma il sindacato Siap.

“Poliziotti ai quali è stato chiesto di dover dimostrare, per l’ennesima volta, senso di sacrificio per poter fare in modo che venga rispettata la convenzione sottoscritta dal Ministero dell’Interno con Autostrade S.p.A e altri enti privati”.

“Un sacrificio che si concretizzerà in turni gravosi e annullamento dei servizi sulle tratte a viabilità. Il tutto per poter riversare il più possibile il personale sui tratti autostradali di competenza del compartimento” spiega il sindacato.

Il Siap nel rifiutare al mittente la richiesta è stato chiarissimo e categorico: “Riteniamo davvero impensabile poter spiegare ai poliziotti che rappresentiamo che il loro sacrificio è stato richiesto per far rispettare una convenzione nei confronti di un Ente che ha ridotto le autostrade liguri In condizioni disastrose e non dimentichiamoci che le relative indennità vengono pagate con due anni di ritardo”.

“Ormai siamo ad un anno dall’inaugurazione del ponte San Giorgio con il quale non si rimarginerà mai la ferita del criminale crollo del ponte Morandi e da allora sino ad oggi i disagi sono aumentati a causa di una ristrutturazione urgente delle gallerie e carreggiate resa necessaria dall’esigenza di mettere una pezza all’incuria ventennale”.

“Il nostro sindacato utilizzerà ogni strumento contrattuale in suo possesso per poter evitare che ricadano sui poliziotti carichi di lavori non previsti dalla normativa”.

“Troviamo irricevibile la richiesta di chiedere ulteriori sacrifici quando il sindacato non è stato ascoltato quando ha richiesto proprio al Compartimento Polstrada Liguria un congruo rafforzamento di personale”.

“Non dimentichiamo che la nostra regione è stata recentemente penalizzata dalla chiusura dei distaccamenti della Polizia Stradale di Sanremo di Finale ligure a causa delle scelte del governo in carica nell’anno 2016”.

“Inoltre di fronte alla recente ripartizione dei rafforzamenti estivi sul territorio nazionale che vede la Liguria totalmente assente abbiamo chiesto alla dirigente di attivarsi da subito per far rafforzare gli organici che tra l’altro sono sotto pressione anche per il drammatico fenomeno che coinvolge i migranti I quali sempre più spesso vengono abbandonati in autostrada da auto trasportatori che con comportamenti criminali sfruttano la loro disperazione” conclude Siap.