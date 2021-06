Auto ribaltata in A7 dopo lo scontro con un tir tra Isola del Cantone e Vignole Borbera

Genova. Incidente nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A7. Un’auto si è ribaltata tra Isola del Cantone e Vignole Borbera dopo lo scontro con un mezzo pesante.

E’ successo poco prima delle 19. Sul posto i soccorsi: il 118 insieme ai vigili del fuoco e all’elicottero Drago visto che ci sono persone incastrate tra le lamiere.

Al momento il traffico è rimasto bloccato, con una coda di 2 km tra Isola del Cantone e Vignole Borbera per circa un’ora. L’entrata consigliata verso Milano è Vignole Borbera, in uscita Isola del Cantone.

Fortunatamente, delle tre persone coinvolte, nessuna è in pericolo di vita: due degli occupanti dell’auto sono sotto stato di shock mentre la terza avrebbe riportato un trauma toracico. E’ stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova con l’elicottero ma solo per la dinamica dell’incidente.

Un altro incidente si è verificato quasi in contemporanea in A12 tra Recco e Nervi. In questo caso fortunatamente non si sarebbero feriti graci.