Auto in fiamme nella notte a Sturla, si ferma il traffico in corso Europa

Genova. Due automobili sono andate completamente bruciate, questa notte, in via Della Arena, una strada che passa sotto uno dei cavalcavia di corso Europa, all’altezza di Sturla, nel levante genovese.

I veicoli erano fermi: non ci sono stati feriti o intossicati, ma ancora non sono state evidenziate le cause del rogo che, non si esclude, potrebbe essere doloso.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Per permettere le operazioni di spegnimento delle fiamme per sicurezza un tratto di corso Europa è stato chiuso momentaneamente al traffico in direzione del centro città. Molti i curiosi che hanno assistito all’episodio.