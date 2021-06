Auto in fiamme al casello di Genova Est: traffico in tilt su A12 e a Staglieno

Genova. Un’autovettura in transito è stata devastata da un incendio mentre stava per entrare in autostrada presso il casello di Genova Est, a Staglieno.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che in pochi istanti hanno spento il rogo e messo in sicurezza la carcassa dell’auto: nel frattempo i viaggiatori si erano messi in salvo autonomamente, per cui non risultano feriti.

Pesanti disagi invece per la viabilità, sia autostradale che urbana: si registrano code e rallentamenti su tutto lo svincolo di Genova Est, e nella zona di Staglieno.