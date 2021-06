“Aumentare il servizio e dare supporto al personale di bordo”, le richieste del trasporto pubblico per salvare il turismo

Genova.. Un potenziamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario insieme ad un supporto per la sicurezza dei lavoratori: questa la richiesta che Orsa Ferrovie Liguria rivolge a Trenitalia per favorire la ripresa turistica nella regione.

“La stagione estiva è arrivata e come prevedibile non si riesce a soddisfare l’esigenza di mobilità della clientela – evidenziano – La nostra preoccupazione è che senza una accurata organizzazione dei flussi turistici venga messa a repentaglio l’incolumità del capotreno che da solo si trova a gestire ondate di viaggiatori esasperati dalla mancanza di posti disponibili”.

“In questo periodo storico – proseguono – comprendiamo che sia di fondamentale importanza favorire la richiesta di mobilità, ma lo è anche rispettare le norme per limitare il contagio da Covid-19 ed avere cura del comfort di viaggio dei passeggeri. Per questo chiediamo a Trenitalia di potenziare il servizio ferroviario, aumentando il numero dei treni e delle carrozze e di attivare dei filtri di supporto nelle stazioni di maggior affluenza turistica. Non è accettabile che il personale di bordo si trovi a fare, suo malgrado, il ‘buttafuori’”.

“Se non si attivano delle soluzioni a breve termine, utilizzando tutte le risorse disponibili, il rischio è che i viaggiatori scelgano altre mete per le loro vacanze. La Liguria, già penalizzata dalle carenze autostradali, ha bisogno di ripartire e per farlo ha bisogno dei turisti: facciamo in modo che riescano a raggiungere le nostre splendide località senza impedimenti”, concludono da Orsa Ferrovie Liguria.