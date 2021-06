“Aspi dica quando ripristinerà le barriere antirumore”, a Tursi voto unanime del consiglio comunale

Genova. Il Comune di Genova chiederà ad Autostrade di presentare un cronoprogramma ufficiale per il ripristino delle barriere antirumore e antiurto sul tratto autostradale che interessa il capoluogo. Lo si è stabilito oggi in consiglio comunale con un ordine del giorno presentato dal Pd su iniziativa della consigliera Cristina Lodi e approvato all’unanimità.

Con la votazione di questo documento, inoltre, l’amministrazione si impegna ad avviare controlli per salvaguardare la salute dei cittadini e proteggerli dall’inquinamento acustico e a far sì che sia convocata urgentemente una commissione consiliare alla presenza di Autostrade, municipi, coordinamenti dei cittadini, Arpal e Asl.

“Questo documento si rifà alla mozione presentata dal nostro gruppo – dichiara Cristina Lodi – che impegnava, con gli stessi obiettivi, l’amministrazione a fronte di una grave situazione di disagio per i cittadini delle zone di Pra’, Sestri Ponente e della Valpolcevera residenti vicino a quei tratti autostradali dove non erano state ancora ripristinate le barriere antirumore. Ad oggi, purtroppo, si apprendono notizie discordanti sul ripristino e non esiste un crono programma scritto, ufficiale da parte di Società Autostrade”.

Le prime rilevazioni Arpal hanno evidenziato valori oltre i limiti massimi sui rilevamenti acustici con grave compromissione della salute dei cittadini interessati. “Siamo all’inizio della stagione estiva e questi disagi aumenteranno sia per il maggiore traffico sia per la necessità delle famiglie di tenere le finestre aperte – conclude – ecco perché è necessario un intervento urgente da parte del Comune”.