Ascensore Villa Scassi di nuovo fermo per un guasto: attivato il servizio bus sostitutivo

Genova. È nuovamente fermo per “problemi tecnici” l’ascensore che collega Sampierdarena all’ospedale Villa Scassi.

Amt ha attivato il servizio sostituivo HS da via Cantore per raggiungere l’ospedale e al momento non ci sono indicazioni sui tempi di ripristino.

L’ascensore era stato aperto lo scorso aprile dopo due anni di stop e un lungo intervento di manutenzione. L’ascensore, inaugurato nel 2016 dopo un restyling da 4,3 milioni durato nove anni e fermato definitivamente nel 2019 dopo una serie impressionante di guasti e malfunzionamenti, tra cui una gaffe davanti ai media, è stato sottoposto a un lungo lavoro di adeguamento tecnico da parte della Maspero, azienda che aveva realizzato l’impianto e che ha ricevuto a sua volta l’appalto per la manutenzione da Ilset.

Evidentemente, però, i suoi guai non sono ancora finiti.