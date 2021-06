Arenzano, un memorial di calcio per ricordare il varazzino Gerolamo Valle

Arenzano. Un triangolare di calcio a sette per ricordare Gerolamo Valle. Un memorial in onore di Ge, così come lo chiamavano tutti: varazzino, operatore socio sanitario molto amato e conosciuto in città.

Un torneo per lui che era appassionato di calcio: aveva giocato nell’Alpicellese e poi nella San Nazario.

L’appuntamento è per lunedì 21 giugno al campo “Gambino” di Arenzano. Qui, a partire dalle 21, si disputerà un triangolare di calcio a sette in onore di Ge che “era uno tosto in campo ma, a fine partita, era amico di tutti” raccontano gli organizzatori che aggiungono “non vediamo l’ora di poterci incontrare sul campo e ricordarlo tutti insieme”.