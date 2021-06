Arenzano, perde il controllo dell’auto che piomba in un giardino in via Marconi

Arenzano. E’ finito con l’auto per cause ancora da accertare in un giardino di via Marconi ad Arenzano mentre scendeva dalla strada proveniente dalla Torre dei Saraceni. Protagonista un uomo di circa 80 anni. Nell’urto l’auto avrebbe abbattuto alcuni muretti e si è poi sdraiata sul lato.

Fortunatamente nessun residente si trovava nel giardino dove è piombata l’auto.

Il guidatore, al momento soccorso sul posto dai militi del 118 è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo al Villa Scassi per accertamenti ma sarebbe in buone condizioni.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno chiuso via Marconi e stanno mettendo in sicurezza la zona.

(Foto credits: Angelo Firpo, pubblicata sul gruppo Sei di Arenzano se”)